Hubble возобновил работу. Инженеры починили камеру космического телескопа

После сбоя телескоп Hubble успешно возобновил работу камеры Advanced Camera for Surveys и продолжил наблюдение.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В конце октября научные приборы телескопа были переведены в «безопасный режим» после возникновения проблемы с синхронизацией внутренних сообщений. Все это время Hubble занималась расследованием причин и устранением неполадок.

В первую очередь специалисты починили камеру Advanced Camera for Surveys, а вот другие научные приборы космического телескопа все еще находятся в «безопасном режиме». Инженеры работают над устранением и этих неполадок.