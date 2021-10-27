У кімнаті зустрічей із Саакашвілі встановили перегородку до стелі. Експрезидент Грузії відмовився від послуг реаніматологів

Колишній президент Міхеіл Саакашвілі в СІЗО, де він голодує вже 27-й день, відмовився від будь-якого пов’язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень.

Про це йдеться в його листі на адресу начальника 12-ї пенітенціарної установи Зураба Модебадзе, розповів виданню «Грузія Online» адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.

«З цієї хвилини [...] я вживатиму тільки ті ліки, які не повʼязані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд і поки мені не буде надана можливість користуватися своїми процесуальними правами», — написав Саакашвілі.