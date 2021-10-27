В комнате встреч с Саакашвили установили перегородку до потолка. Экс-президент Грузии отказался от услуг реаниматологов

Бывший президент Михеил Саакашвили в СИЗО, где он голодает уже 27-й день, отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.

Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, рассказал изданию «Грузия Online» адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

«С этой минуты [...] я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голоданием, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид и пока мне не будет предоставлена возможность пользоваться своими процессуальными правами», — написал Саакашвили.