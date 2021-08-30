Посадовцям «Київпастрансу» вручили підозру у розтраті 13 мільйонів гривень на реконструкції трамвайної лінії

Двом посадовцям комунального підприємства «Київпастранс» оголосили про підозру у розтраті понад 13 мільйонів гривень з бюджету під час реконструкції трамвайної лінії.

Про це повідомили у пресцентрі Державної фіскальної служби України.

За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва.