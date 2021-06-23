Фіскальна служба обшукала «Київпастранс» через ймовірне ухилення від податків і привласнення коштів на ремонт трамвайної лінії

Державна фіскальна служба провела обшуки на комунальному підприємстві «Київпастранс» через ймовірне ухилення від сплати податків та привласнення коштів бюджету.

Про це повідомили у пресслужбі ДФС та уточнили, що обшуки за юридичною та фактичною адресою КП проводили у вівторок, 22 червня, на підставі ухвали районного суду.

Правоохоронці встановили, що співробітники «Київпастрансу» змовилися з працівниками відокремленого підрозділу підприємства «Дирекція з будівництва й утримання обʼєктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими компаніями і протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти під час реконструкції трамвайної лінії.