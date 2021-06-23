Фискальная служба обыскала «Киевпасстранс» из-за возможного уклонения от налогов и присвоения средств на ремонт трамвайной линии

Государственная фискальная служба провела обыски на коммунальном предприятии «Киевпасстранс» из-за возможного уклонения от уплаты налогов и присвоения средств бюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС и уточнили, что обыски по юридическому и фактическому адресу КП проводили во вторник, 22 июня, на основании постановления районного суда.
Правоохранители установили, что сотрудники «Киевпасстранса» сговорились с работниками обособленного подразделения предприятия «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими компаниями и в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при реконструкции трамвайной линии.
В ГФС отметили, что речь идет о «значительной части» от более чем 80 миллионов гривен. Назначенная сейчас экспертиза должна установить размер нанесенного ущерба.
Кроме этого, в ходе расследования выяснилось, что ряд лиц помогли служащим одного из товариществ уклониться от уплаты налогов, используя реквизиты «рисковых» фирм. В результате в бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.
Во время обысков фискалы обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию КП «Киевпасстранс» и компьютерную технику. Сейчас досудебное расследование продолжается.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.