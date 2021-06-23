Фискальная служба обыскала «Киевпасстранс» из-за возможного уклонения от налогов и присвоения средств на ремонт трамвайной линии

Государственная фискальная служба провела обыски на коммунальном предприятии «Киевпасстранс» из-за возможного уклонения от уплаты налогов и присвоения средств бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС и уточнили, что обыски по юридическому и фактическому адресу КП проводили во вторник, 22 июня, на основании постановления районного суда.

Правоохранители установили, что сотрудники «Киевпасстранса» сговорились с работниками обособленного подразделения предприятия «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими компаниями и в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при реконструкции трамвайной линии.