Чиновникам «Киевпасстранса» вручили подозрение в растрате 13 миллионов гривен на реконструкции трамвайной линии

Двум чиновникам коммунального предприятия «Киевпасстранс» объявили о подозрении в растрате более 13 миллионов гривен из бюджета во время реконструкции трамвайной линии.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины.

По данным следствия, коммунальщики сговорились с директором одной компании и перечислили средства за якобы выполненные строительные работы в Деснянском районе Киева.