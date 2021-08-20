В Офісі президента розкритикували Кличка за пропуск засідання РНБО: Спекуляції про звільнення — це лише його особисті страхи

«У страху, як виявилося, очі великі. І можуть до Чернігова довести та допомогти там сховатися. У пана Кличка завжди так. Як тільки якийсь ексцес у місті, який вимагає його відповідальності або присутності, — його і близько немає. Так от, страждальницькі спекуляції про звільнення або незвільнення Кличка — це лише його особисті страхи», — зазначив Подоляк.

Раніше сам київський мер повідомив, що його викликали на засідання РНБО 20 серпня, проте він не зможе приїхати, оскільки знаходиться в Чернігові. Одночасно низка ЗМІ повідомила, що на засіданні Ради можуть ухвалити рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Джерела «Бабеля», своєю чергою, спростовували цю інформацію. Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що Кличка запросили з ініціативи міністра культури Олександра Ткаченка через скандал з руйнуванням історичної будівлі в центрі Києва — садиби Барбана.

«Безумовно, звільнення менеджера, який провалює програми та тікає від рішень, було б обґрунтоване рішення і цілком зрозуміле. Але на засідання РНБО пана Кличка запросили для обговорення інших питань. Головне з яких — чому в місті постійно руйнують історичні будівлі, влаштовують вуличні бої? Що це за стиль управління від голови КМДА?» — розповів Подоляк.

За словами радника, лікування цієї «хвороби» у Києві — просте, і його закріпили на засіданні РНБО.