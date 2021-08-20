Мера Києва Кличка викликають на засідання РНБО

Мера Києва Віталія Кличка викликають на засідання Ради національної безпеки та оборони.
«Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку», — зазначив Кличко в соціальних медіа.
Мер не пояснив причину такого виклику, але зазначив, що не зможе приїхати, оскільки зараз перебуває у Чернігові.
«На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже поїхав у робочу поїздку у справах Асоціації міст України на Чернігівщину», — наголосив мер.
Водночас Віталій Кличко не виключає, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони 20 серпня може обговорюватися питання про усунення його з посади голови КМДА.
В ефірі «Українського радіо» він зазначив, що «не чіпляється за крісло», однак важливо не зламати вертикаль влади у столиці. Кличко наголосив, що ситуація, коли мер Києва не буде одночасно головою Київської міської державної адміністрації, може призвести до хаосу.
- Увечері 13 серпня Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики.
- 16 серпня прокуратура прийшла з обшуками до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації через будівництво Подільського мосту. Справа стосується привласнення коштів і службової недбалості.
- Напередодні, 17 серпня, обшуки відбулися в комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ» — через розкрадання коштів на ремонті дитсадків. Начальнику управління освіти Святошинської РДА в Києві повідомили про підозру в розтраті приблизно 2 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в комунальних підприємствах столиці «системним тиском», які проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».