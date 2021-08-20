Мера Києва Кличка викликають на засідання РНБО

Мера Києва Віталія Кличка викликають на засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку», — зазначив Кличко в соціальних медіа.

Мер не пояснив причину такого виклику, але зазначив, що не зможе приїхати, оскільки зараз перебуває у Чернігові.

«На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже поїхав у робочу поїздку у справах Асоціації міст України на Чернігівщину», — наголосив мер.