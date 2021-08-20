Мэра Киева Кличко вызывают на заседание СНБО

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала», — отметил Кличко в социальных медиа.

Мэр не объяснил причину такого вызова, но отметил, что не сможет приехать, поскольку сейчас находится в Чернигове.

«К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов», — подчеркнул мэр.