На засіданні РНБО не розглядатимуть звільнення Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації

На засіданні Ради національної безпеки та оборони не будуть обговорювати питання про звільнення Віталія Кличка з посади глави Київської міської державної адміністрації.

Про це «Бабелю» повідомило джерело з оточення мера Києва.

Запрошення Віталію Кличку передав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. На засіданні президент Володимир Зеленський хотів заслухати звіт глави КМДА щодо стану питної води у Києві та ситуації зі станціями аерації.

Втім через відмову Кличка на засідання РНБО прийде його заступник Микола Поворозник.