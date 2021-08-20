На заседании СНБО не будут рассматривать увольнение Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации

На заседании Совета национальной безопасности и обороны не будут обсуждать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом «Бабелю» сообщил источник из окружения мэра Киева.

Приглашение Виталию Кличко передал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. На заседании президент Владимир Зеленский хотел заслушать отчет главы КГГА о состоянии питьевой воды в Киеве и ситуации со станциями аэрации.

Впрочем, из-за отказа Кличко на заседание СНБО придет его заместитель Николай Поворозник.