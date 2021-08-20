В Офисе президента раскритиковали Кличко за пропуск заседания СНБО: Спекуляции про увольнение — это чисто его личные страхи

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за пропуск заседания Совета национальной безопасности и обороны 20 августа.
В комментарии «Бабелю» он предположил, что столичный градоначальник «спрятался» в Чернигове.
«У страха, как оказалось, глаза велики. И могут до Чернигова довести и помочь там спрятаться. По господину Кличко всегда так. Как только какой-то эксцесс в городе, который требует его ответственности или присутствия, — его и близко нет. Так вот, страдальческие спекуляции про увольнение или неувольнения Кличко — это чисто его личные страхи», — отметил Подоляк.
Ранее сам киевский мэр сообщил, что его вызвали на заседание СНБО 20 августа, однако он не сможет приехать, поскольку находится в Чернигове. Одновременно ряд СМИ сообщил, что на заседании Совета могут принять решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Источники «Бабеля» в свою очередь опровергали эту информацию. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что Кличко пригласили по инициативе министра культуры Александра Ткаченко из-за скандала с разрушением исторического здания в центре Киева — усадьбы Барбано.
«Безусловно, увольнение менеджера, который проваливает программы и убегает от решений было бы обоснованное решение и вполне понятное. Но на заседание СНБО господина Кличко пригласили для обсуждения других вопросов. Главный из которых — почему в городе постоянно разрушают исторические здания, устраивают уличные бои? Что это за стиль управления от главы КГГА?» — рассказал Подоляк.
По его словам, лечение этой «болезни» в Киеве — простое и было закреплено на заседании СНБО.
«Это обязательный аудит всех исторических зданий и не только в столице, а также обязательные оценки правоохранительными органами ночных действий в Киеве, связанных с сносом тех или иных зданий. Какие объекты требуют специальных решений и взятия под защиту? Какие объекты уже находятся под угрозой? Очевидно, что это направление нужно отработать в связи с непрекращающимся разрушением объектов исторического наследия — прежде всего, в Киеве. Жаль, что Кличко не хватило смелости самому поучаствовать в разговоре и представить свои аргументы, если они у него есть», — сказал Подоляк.
- В Киеве 20 августа в 5:00 утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбано. Протесты против застройки усадьбы офицера Российской империи Александра Барбана, в которой в свое время останавливался писатель и лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, начались еще 14 августа. 18 августа активисты сообщили о нападении титушок, которые прибыли на помощь строителям.
- Ранее, 13 августа, Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки.
- Уже 16 августа прокуратура пришла с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Дело касается присвоения средств и служебной халатности.
- А 17 августа, обыски прошли в коммунальном предприятии «Житлоинвестбуд-УКБ» — из-за хищения средств на ремонте детсадов. Начальнику управления образования Святошинской РГА в Киеве сообщили о подозрении в растрате примерно 2 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которые проводят, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».