«Поездка в Чернигов — это отговорка». В ОП возмущены, что Кличко не приедет на заседание СНБО

«Господин Кличко, иронично скажу, очень креативный и смелый. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о «проверке работ» на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Что он там может проверять? Сколько денег «вывели» сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?» — спрашивает Подоляк.

Об этом Подоляк отметил в комментарии « НВ ».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк возмущен, что Виталий Кличко не успеет на заседание Совета национальной безопасности и обороны , поскольку находится в Черниговской области.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что считает отговоркой слова мэра, что тот не успеет на заседание.

«Отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиарной задачи — это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности», — отметил Подоляк.

Он уверен, что два с половиной часа «больше чем достаточно», чтобы вернуться в Киев из Черниговской области.

Советник главы ОП также выразил убеждение, что Кличко как председатель КГГА должен быть сегодня в Киеве, «где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия», имея в виду усадьбу Барбана.

«Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?» — заявил Подоляк и добавил, что мэру Киева пора возвращаться «прежде всего в реальность».