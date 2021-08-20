Знесення садиби Барбана: Ткаченко порушив на РНБО питання про руйнування історичної частини Києва

Міністр культури Олександр Ткаченко виніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання про руйнування історичного середовища Києва.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Ми запросили пана Кличка на засідання РНБО, щоб поспілкуватися саме з цього питання. На превеликий жаль, він, поки що з невідомих причин не зміг бути на засіданні РНБО, тому розгляд цього питання відбувався за його відсутності», — заявив Данілов.
Секретар РНБО поскаржився, що останнім часом Київ перетворюється з міста всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на небезпечну та хаотичну забудову. РНБО ухвалила протокольне доручення місцевій владі перевірити всі обʼєкти, які підпадають під охорону згідно із законом про культурну спадщину.
- У Києві 20 серпня о 5-й годині ранку будівельна техніка знищила історичну будівлю 1891 року побудови, відому як садиба Олександра Барбана. Протести проти забудови садиби офіцера Російської імперії Олександра Барбана, в якій свого часу зупинявся письменник і лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, почалися ще 14 серпня. 18 серпня активісти повідомили про напад тітушок, які прибули на допомогу будівельникам.
- 20 серпня мер Києва повідомив, що його викликають на засідання Ради національної безпеки та оборони. Кличко тоді не пояснив причину такого виклику, але зазначив, що не зможе приїхати, оскільки зараз перебуває у Чернігові.
- Водночас Віталій Кличко припустив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони 20 серпня може обговорюватися питання про усунення його з посади голови КМДА.