Знесення садиби Барбана: поліція відкрила кримінальне провадження проти забудовника і склала адмінпротоколи на активістів

У Києві 20 серпня на вулиці Обсерваторній о 05:00 знесли частину історичної садиби Барбана, а напередодні поліція затримала активістів, які прийшли захищати будівлю від знесення.

За фактом самоправства поліція відкрила кримінальне провадження проти забудовника та склала адмінпротоколи на активістів, повідомляє пресслужба.

«Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій, аби встановити винних та притягнути їх до відповідальності», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, учасники акції «почали порушувати громадський порядок» та не реагували на попередження правоохоронців. Відтак вони доставили двох чоловіків до Шевченківського управління поліції.

Відносно них дільничні офіцери поліції склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 ( злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) про адміністративні правопорушення.

Річ у тім, що 19 серпня на знак протесту містяни перекрили автомобільний рух Обсерваторною вулицею через що сталися сутички з поліцією та водіями автівок, які вимагали відкрити дорогу.

За протиправні дії їм загрожує штраф від 136 гривень до 255 гривень або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, виправні роботи або адміністративний арешт до пʼятнадцяти діб.