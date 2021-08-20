У Києві на світанку знесли садибу Барбана

У Києві 20 серпня о 5 годині ранку будівельна техніка знищила історичну будівлю 1891 року побудови, відому як садиба Олександра Барбана.
Про це повідомив активіст Олег Симороз на своїй сторінці у Facebook та виклав відео знищення пам’ятки.
«Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6, забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття...» — написав він.
- Протести проти забудови садиби офіцера Російської імперії Олександра Барбана, в якій свого часу зупинявся письменник і лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, почалися ще 14 серпня. 18 серпня активісти повідомили про напад тітушок, які прибули на допомогу будівельникам.
- Напередодні Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти будівництва і закликало мера Києва Віталія Кличка зупинити забудовника, нагадавши, що видало припис, яким вимагало зупинити будь-які будівельні роботи на обʼєкті.
- Поліція затримала двох активістів, які протестували проти знесення будівлі. За даними очевидців, також правоохоронці застосовували силу до протестувальників.