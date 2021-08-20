В Киеве на рассвете снесли усадьбу Барбана

В Киеве 20 августа в 5 часов утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбана.
Об этом сообщил активист Олег Симороз на своей странице в Facebook и выложил видео уничтожения достопримечательности.
«Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века...» — написал он.
- Протесты против застройки усадьбы офицера Российской империи Александра Барбана, в которой в свое время останавливался писатель и лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, начались еще 14 августа. 18 августа активисты сообщили о нападении титушек, которые прибыли на помощь строителям.
- Накануне Министерство культуры и информационной политики выступило против строительства и призвало мэра Киева Виталия Кличко остановить застройщика, напомнив, что выдало предписание, которым требовало остановить любые строительные работы на объекте.
- Полиция задержала двух активистов, протестовавших против сноса здания. По данным очевидцев, также правоохранители применяли силу к протестующим.