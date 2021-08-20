В Киеве на рассвете снесли усадьбу Барбана

В Киеве 20 августа в 5 часов утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбана.

Об этом сообщил активист Олег Симороз на своей странице в Facebook и выложил видео уничтожения достопримечательности.