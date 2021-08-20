Снос усадьбы Барбана: Ткаченко поднял на СНБО вопрос о разрушении исторической части Киева

Министр культуры Александр Ткаченко вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о разрушении исторической среды Киева.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Мы пригласили господина Кличко на заседание СНБО, чтобы пообщаться именно по этому вопросу. К большому сожалению, он, пока по неизвестным причинам, не смог быть на заседании СНБО, поэтому рассмотрение этого вопроса происходило в его отсутствие», — заявил Данилов.
Секретарь СНБО пожаловался, что в последнее время Киев превращается из города всемирного наследия ЮНЕСКО в опасную и хаотическую застройку. СНБО приняло протокольное поручение местным властям проверить все объекты, подпадающие под охрану согласно закону о культурном наследии.
- В Киеве 20 августа в 5:00 утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбано. Протесты против застройки усадьбы офицера Российской империи Александра Барбана, в которой в свое время останавливался писатель и лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, начались еще 14 августа. 18 августа активисты сообщили о нападении титушок, которые прибыли на помощь строителям.
- 20 августа мэр Киева сообщил, что его вызывают на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Кличко тогда не объяснил причину такого вызова, но отметил, что не сможет приехать, поскольку сейчас находится в Чернигове.
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