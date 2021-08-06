Щонайменше $55 тисяч. Мінспорту назвало розмір призових за медалі Олімпіади в Токіо

Розмір призових за медалі, які українці виборюють на Олімпійських іграх у Токіо, сягатиме $125 тисяч.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Грошова винагорода за олімпійське «золото» становитиме $125 тисяч, за «срібло» – $80 тисяч, за «бронзу» – $55 тисяч. В міністерстві також зазначили, що на підготовку, участь та відзначення українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських іграх у 2021 році в державному бюджеті передбачено 1,3 млрд грн.

Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), три срібла та десять бронз.