Не менее $55 тысяч. Минспорта назвало размер призовых за медали Олимпиады в Токио

Размер призовых за медали, которые украинцы завоевывают на Олимпийских Играх в Токио, будут достигать $125 тысяч.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Денежное вознаграждение за олимпийское «золото» составит $125 тысяч, за «серебро» — $80 тысяч, за «бронзу» — $55 тысяч. В министерстве также отметили, что на подготовку, участие и чествование украинских спортсменов на летних Олимпийских, Паралимпийских играх в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено 1,3 миллиарда грн.

Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), три серебра и десять бронз.