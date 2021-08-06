Олимпиада-2020: каратист Горуна получил десятую бронзовую медаль для Украины

Украинец Станислав Горуна получил бронзу по каратэ на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.
В полуфинале Олимпийских игр украинец боролся с итальянцем Луиджи Бусом, который в итоге победил в поединке со счетом 3:0.
Украинского спортсмена уже поздравил президент Владимир Зеленский.
«Ты — настоящий герой, боец и казак! У сборной Украины уже 14 наград. Болеем за наших!» — добавил глава государства.
- Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк в греко-римской борьбе), три серебра и десять бронз.
- 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх.
- Предыдущие два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.
- Бронзу получили: дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо), фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой), Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).
- Еще две бронзы принесли украинские борчихи Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина, а также Людмила Лузан в каноэ-спринте.