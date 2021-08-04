На Олімпіаді в Токіо зафіксували рекордний добовий приріст хворих на коронавірус

На Олімпіаді в Токіо зафіксовано 29 нових випадків зараження коронавірусом за минулу добу. Наразі це найбільший добовий приріст від початку Олімпіади.

Про це йдеться на офіційному сайті Ігор.

Серед нових хворих тільки четверо спортсменів, а решта це волонтери та персонал. За весь час проведення Ігор уже заразилися 322 особи.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Токіо до 31 серпня було продовжено дію режиму надзвичайного стану. Він передбачає, зокрема, заборону на продаж алкоголю в закладах громадського харчування і обмеження по допуску глядачів на масові заходи. Сама Олімпіада в столиці Японії проходить без глядачів.