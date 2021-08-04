На Олімпіаді в Токіо зафіксували рекордний добовий приріст хворих на коронавірус

На Олімпіаді в Токіо зафіксовано 29 нових випадків зараження коронавірусом за минулу добу. Наразі це найбільший добовий приріст від початку Олімпіади.
Про це йдеться на офіційному сайті Ігор.
Серед нових хворих тільки четверо спортсменів, а решта це волонтери та персонал. За весь час проведення Ігор уже заразилися 322 особи.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Токіо до 31 серпня було продовжено дію режиму надзвичайного стану. Він передбачає, зокрема, заборону на продаж алкоголю в закладах громадського харчування і обмеження по допуску глядачів на масові заходи. Сама Олімпіада в столиці Японії проходить без глядачів.
- Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня. Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.
- На Олімпіаді в Токіо Україна здобула уже сім медалей. Учора борчиня Алла Черкасова виборола бронзову нагороду у змаганнях з вільної боротьби, а 1 серпня перше срібло для України виборов плавець Михайло Романчук. Перед цим спортсмени принесли пʼять бронз — перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).