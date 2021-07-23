У Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020

В японському місті Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020. Церемонія відкриття розпочалась о 14.00.
Це тридцять друга літня Олімпіада в історії змагань, але перша, яку перенесли на наступний рік. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу.
Через те, що в Токіо діє режим надзвичайної ситуації, церемонії відкриття і закриття та більшість змагань пройдуть без глядачів.
Відкривають Олімпіаду на Національному стадіоні, який спеціально побудували для цієї події.
Першою на стадіон вийде збірна Греції, а останньою — Японії. Потім учасники складуть присягу, і Олімпіада вважатиметься відкритою.
Прапороносцями збірної України стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.
На Олімпійських іграх 2020 розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.
Загалом у Токіо виступлять 158 українських спортсменів. Вони представлять Україну у 25 видах спорту.
- Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня. Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.