У Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020

В японському місті Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020. Церемонія відкриття розпочалась о 14.00.

Це тридцять друга літня Олімпіада в історії змагань, але перша, яку перенесли на наступний рік. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу.

Через те, що в Токіо діє режим надзвичайної ситуації, церемонії відкриття і закриття та більшість змагань пройдуть без глядачів.

Відкривають Олімпіаду на Національному стадіоні, який спеціально побудували для цієї події.

Першою на стадіон вийде збірна Греції, а останньою — Японії. Потім учасники складуть присягу, і Олімпіада вважатиметься відкритою.

Прапороносцями збірної України стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

На Олімпійських іграх 2020 розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.

Загалом у Токіо виступлять 158 українських спортсменів. Вони представлять Україну у 25 видах спорту.