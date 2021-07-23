В Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020

В японском городе Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020. Церемония открытия началась в 14.00.

Это тридцать вторая летняя Олимпиада в истории соревнований, но первая, которую перенесли на следующий год. Причиной этому стала пандемия коронавируса.

Так как в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, церемонии открытия и закрытия, а также большинство соревнований пройдут без зрителей.

Открывают Олимпиаду на Национальном стадионе, специально построенном для этого события.

Первой на стадион выйдет сборная Греции, а последней — Японии. Затем участники принесут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой.

Нести флаг сборной Украины будет олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

На Олимпийских играх 2020 разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего в Токио выступят 158 украинских спортсменов. Они представят Украину в 25 видах спорта.