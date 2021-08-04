На Олимпиаде в Токио зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом

На Олимпиаде в Токио зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. В настоящее время это самый большой суточный прирост с начала Олимпиады.
Об этом говорится на официальном сайте Игр.
Среди новых больных только четверо спортсменов, а остальные это волонтеры и персонал. За все время проведения Игр уже заразились 322 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайного положения. Он предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены сами будут надевать себе медали.
- На Олимпиаде в Токио Украина получила уже семь медалей. Вчера борец Алла Черкасова завоевала бронзовую награду в соревнованиях по вольной борьбе, а 1 августа первое серебро для Украины завоевал пловец Михаил Романчук. Перед этим спортсмены принесли пять бронз — первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).