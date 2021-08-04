На Олимпиаде в Токио зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом

На Олимпиаде в Токио зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. В настоящее время это самый большой суточный прирост с начала Олимпиады.

Об этом говорится на официальном сайте Игр.

Среди новых больных только четверо спортсменов, а остальные это волонтеры и персонал. За все время проведения Игр уже заразились 322 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайного положения. Он предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.