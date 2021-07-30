Апеляційний суд залишив Медведчука під вартою

Апеляційний суд залишив під вартою нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, якого звинувачують за низкою статей, в тому числі — у державній зраді.
Відповідне рішення суд ухвалив у пʼятницю.
Суд залишив без змін рішення слідчого судді Печерського райсуду. Суддя також додав, що рішення оголосять 3 серпня, і з того часу воно набуде чинності. Суд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.
- 9 липня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці — до 7 вересня.