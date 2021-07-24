Іспанія повністю відкрилась для українців — потрібна або вакцина, або тест

Іспанія з 27 липня відкривається для українських туристів. Якщо подорожувальник вакцинований — потрібен міжнародний сертифікат, який можна отримати у сімейного лікаря. Якщо ні — свіжий негативний ПЛР-тест.

Про це 24 липня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Іспанію пускають із вакцинами, які визнало або Європейське агентство лікарських засобів (Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson), або Всесвітня організація охорони здоров’я (+ CoronaVac), та якщо після отримання останньої вакцини минуло понад 14 днів.