Португалія відкриває кордони для всіх українців

Уряд Португалії з 26 липня відкриває кордони для українських туристів. Жодних обмежень на мету поїздки не буде.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС», — зазначив він.

Для в’їзду в Португалію потрібно буде надати свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус або тест на антиген. Також можна в’їхати без тесту за наявності COVID-сертифікату, виданого в країні-члені ЄС.

На Мадейру та Азорські острови, які належать Португалії, українці також можуть вільно подорожувати.