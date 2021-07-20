Фінляндія відкриває кордони для вакцинованих українців

Уряд Фінляндії дозволив в’їзд до країни повністю вакцинованим українцям. Це стосується навіть поїздок із туристичною метою.
Про це у своєму Twitter написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
Згідно з інформацією, опублікованою на спеціальній карті МЗС, Фінляндія визнає сертифікати про вакцинацію усіма препаратами, якими щеплюють в Україні, а саме:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson&Johnson);
- Covishield;
- CoronaVac.
Також у Фінляндії визнають ще одну китайську вакцину від компанії Sinopharm. Відповідні норми запрацюють з 26 липня.
- 14 липня Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Йдеться про необовʼязкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії. Це рішення є рекомендацією для інших країн-членів ЄС, їхні уряди вирішуватимуть питання про відкриття кордонів самостійно.