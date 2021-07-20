Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев

Правительство Финляндии разрешило въезд в страну полностью вакцинированным украинцам. Это касается даже поездок с туристической целью.
Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Согласно информации, опубликованной на специальной карте МИД, Финляндия признает сертификаты о вакцинации всеми препаратами, которыми прививают в Украине, а именно:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson);
- Covishield;
- CoronaVac.
Также в Финляндии признают еще одну китайскую вакцину от компании Sinopharm. Соответствующие нормы заработают с 26 июля.
- 14 июля Совет ЕС включил Украину в перечень государств, для граждан которых предлагают отменить ограничения на путешествия. Речь идет о необязательных путешествиях в Евросоюз, например туристических, которые были запрещены для граждан третьих государств во время пандемии. Это решение является рекомендацией для других стран-членов ЕС, их правительства будут решать вопрос об открытии границ самостоятельно.