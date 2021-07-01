Австрія відкрила кордони для вакцинованих українців. Вона визнала всі препарати, якими щеплюють в Україні

Це означає, що в Австрію можна в’їхати після вакцинації препаратами від Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm і Sinovac. Усі вакцини, якими щеплюють від коронавірусу в Україні, є в цьому переліку.

В’їзд буде дозволено лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію — тобто після дати введення другої дози має пройти не менше 14 і не більше 270 днів.

Водночас в’їхати можна буде і без вакцинації, але для цього потрібно буде попередньо зареєструватися та відсидіти на карантині. Також доведеться здати ПЛР-тест або надати довідку про одужання від коронавірусу протягом останніх 180 днів.