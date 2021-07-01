Австрия открыла границы для вакцинированных украинцев. Она признала все препараты, которыми прививают в Украине

Это означает, что в Австрию можно въехать после вакцинации препаратами от Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac. Все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, есть в этом списке.

Въезд будет разрешен только при наличии сертификата о полной вакцинации — то есть с даты введения второй дозы должно пройти не менее 14 и не более 270 дней.

Также въехать можно будет и без вакцинации, но для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться и отсидеть на карантине. Кроме того, придется сдать ПЦР-тест или предоставить справку о выздоровлении от коронавируса в течение последних 180 дней.