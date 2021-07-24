Испания полностью открылась для украинцев — нужна или вакцина, или тест

Испания с 27 июля открывается для украинских туристов. Если путешественник вакцинирован — нужен международный сертификат, который можно получить у семейного врача. Если нет — свежий отрицательный ПЦР-тест.

Об этом 24 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Испанию пускают вакцинами, которые признало или Европейское агентство лекарственных средств (Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson), или Всемирная организация здравоохранения (+ CoronaVac), и если после получения последней вакцины прошло более 14 дней.