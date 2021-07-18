Бельгия открыла границы для всех типов путешествий украинцев

Бельгия открыла свои границы для всех типов путешествий граждан Украины. Сделали это по рекомендации Совета Евросоюза.

Об этом 18 июля сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендациям Совета ЕС. МИД работает над тем, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше», — отметил Кулеба.

Дело в том, что 14 июля Совет ЕС включил Украину в перечень государств, для граждан которых предлагают отменить ограничения на путешествия. Речь идет о необязательных путешествиях в Евросоюз, например, туристических, которые были запрещены для граждан третьих государств во время пандемии.

Теперь для туристической поездки в Бельгию нужны следующие документы:

биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документальное подтверждение цели вашей поездки (карточка резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и т.д.);

подтверждение вашей финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

За 48 часов до прибытия в Бельгию необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).