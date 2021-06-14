ЕС снял ограничения на поездки для владельцев COVID-сертификатов

Европейский совет 14 июня снял коронавирусные ограничения на путешествия для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Они смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус и самоизоляцию.

Об этом говорится в заявлении Совета.

Владельцы сертификатов вакцинации, которые соответствуют правилам ЕС, освобождаются от самоизоляции, если они полностью вакцинированы препаратом, который одобрил европейский регулятор. С момента получения второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней.