ЄС зняв обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів

Європейська рада 14 червня зняла коронавірусні обмеження на подорожі для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Вони зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірус і самоізоляцію.

Про це йдеться в заяві Ради.

Власники сертифікатів вакцинації, які відповідають правилам ЄС, звільняються від самоізоляції, якщо вони повністю провакциновані препаратом, який схвалив європейський регулятор. Після отримання другої дози препарату має пройти щонайменше 14 днів.