Євросоюз дозволив вакцинованим від коронавірусу вільно подорожувати між країнами-членами

Відповідне рішення підтримали постійні представники 27 країн-членів Євросоюзу 11 червня, повідомляється на Twitter-сторінці Постійного представництва Португалії в ЄС, яка з початку року головує у блоці.

Євросоюз вирішив послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від коронавірусу — щеплені громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами блоку.

Як зазначається, вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу зможуть люди, які щонайменше за 14 днів до поїздки пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

Згідно з документом, вакциновані не повинні робити тести і перебувати на самоізоляції після перетину кордону.

Водночас для туристів, які прибуватимуть з-за меж ЄС, обмеження ґрунтуватимуться на основі епідеміологічної ситуації в країні, з якої вони прибувають.

Наразі це рішення має схвалити Рада ЄС, засідання якої заплановане на наступний тиждень, після чого послаблення обмежень набуде чинності.

Тим часом Рада ЄС остаточно затвердила регламенти про впровадження COVID-сертифікатів в Євросоюзі, одноголосно проголосувавши за це на своєму засіданні в Люксембурзі 11 червня.

Згідно з документом, сертифікати будуть трьох видів — із даними про негативний тест (ПЛР або антиген), видужання від коронавірусу чи повну вакцинацію. Термін дії сертифікату — 180 днів, його можна буде отримати як у цифровому, так і в паперовому вигляді. Для зберігання цифрового варіанту необхідно завантажити окремий додаток. Головним елементом документа буде QR-код.

Сертифікати діятимуть у 31 країні: 27 країнах Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які є частиною Шенгенської зони.

Наразі сертифікати видаватимуть людям щепленим зареєстрованими у ЄС вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Водночас кожна держава ЄС і Шенгенської зони зможе на власний розсуд видавати та приймати сертифікати для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я — це також індійський аналог AstraZeneca Covishield та Sinopharm і Sinovac.

Для взаємного визнання сертифікатів між різними країнами Єврокомісія створила спеціальну систему, до якої вже підключилися 12 країн.

Окрім цього, Рада ЄС затвердила регламент, який дозволяє громадянам інших країн видавати сертифікат, якщо вони нададуть «надійний доказ» щеплення. Це стосується і українців.