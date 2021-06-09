Міністр Ляшко: Цього літа українці (можливо) зможуть подорожувати в країни ЄС

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на засіданні уряду заявив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа може відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.
За його словами, Україна «йде» до переліку країн зі сприятливою епідситуацією.
«Добова кількість госпіталізацій продовжує знижуватися і знаходиться на найнижчому рівні 2021 року. Зайнятість ковідних ресурсів також вийшла на найменший рівень 2021 року — реанімаційні ліжка зайняті на 29%, ліжка з киснем на 15%, апарати ШВЛ на 7%. Позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ і складає менш як 5%», — сказав Ляшко.
Зараз усі регіони України знаходяться в «зеленій» зоні карантину.
- Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити паспорти вакцинації в Україні з 1 липня.
- Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були отримали щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них — вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- 9 червня Франція відкрила кордони для вакцинованих туристів, в тому числі і з України.