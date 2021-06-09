МОЗ: Усі регіони України опинилися в «зеленій» зоні карантину

В Україні всі області та Київ станом на 9 червня перебувають на зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє Міністерства охорони здоровʼя.

За даними МОЗ, рівень захворюваності становить 74 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення. У 16 областях цей показник нижчий за визначений.

Рівень госпіталізацій по країні становить 15,5 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок із киснем — 17% при граничному показнику 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 становить 169, рівень госпіталізацій — 13,4 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення, рівень завантаженості ліжок з киснем — 9,9% при граничному показнику 65%.