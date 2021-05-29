Ляшко: МОЗ змінить індикатори «зеленої» зони, що має дозволити українцям їздити до ЄС без паспортів вакцинації

Україна перегляне індикатори «зеленої зони» відповідно до оновлених індикаторів Європейського союзу, що має дозволити українцям вʼїжджати в ЄС навіть без паспортів вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми змінимо показники, які будуть відповідати індикаторам, які працюють в ЄС. Якщо ми досягнемо індикаторів, які прийняті в ЄС, і перейдемо в «зелену зону», це буде свідчити про те, що ми навіть без паспортів вакцинації зможемо відвідувати країни ЄС. Це те, до чого ми прагнемо», — сказав він журналістам в суботу.

За правилами ЄС, до «зеленої» зони потрапляють країни, де протягом двох тижнів приріст нових випадків коронавірусу становить менше ніж 25 випадків на 100 тисяч, а відсоток позитивних тестів менший ніж 4%.