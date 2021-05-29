Ляшко: Минздрав изменит индикаторы «зеленой» зоны, что должно позволить украинцам ездить в ЕС без паспортов вакцинации

Украина пересмотрит индикаторы «зеленой» зоны в соответствии с обновленными индикаторами Европейского союза, что должно позволить украинцам въезжать в ЕС даже без паспортов вакцинации.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы изменим показатели, которые будут соответствовать индикаторам, работающим в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в «зеленую зону», это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он журналистам в субботу.
По правилам ЕС, в «зеленую» зону попадают страны, где в течение двух недель прирост новых случаев коронавируса составляет меньше 25 случаев на 100 тысяч, а процент положительных тестов меньше 4%.
- Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить «паспорта вакцинации» в Украине с 1 июля.
- Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» среди них нет.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.