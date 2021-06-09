Минздрав: Все регионы Украины оказались в «зеленой» зоне карантина

В Украине все области и Киев состоянию на 9 июня находятся на «зеленом» уровне эпидемической опасности.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тысяч населения при предельном показателе 75 на 100 тысяч населения. В 16 областях этот показатель ниже предельного.

Уровень госпитализации по стране составляет 15,5 на 100 тысяч населения при предельном показателе 60 на 100 тысяч населения. Загруженность коек с кислородом — 17% при предельном показателе в 65%.

В Киеве показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 169, уровень госпитализаций — 13,4 при граничном показателе 60 на 100 тысяч населения, уровень загруженности коек с кислородом — 9,9% при предельном показателе в 65%.