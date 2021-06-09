Європарламент погодив запровадження COVID-паспортів

Європарламент погодив запровадження COVID-сертифікатів, які мають посприяти вільному руху між країнами Євросоюзу та Шенгенської зони.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тепер ці регламенти ще має остаточно затвердити Рада ЄС. Ковідні сертифікати почнуть діяти в усіх країнах Євросоюзу та Шенгенської зони з 1 липня. При цьому деякі держави вже почали їх видавати.

Сертифікати підтверджуватимуть вакцинацію проти коронавірусу, негативний тест на COVID-19 або ж наявність імунітету до цієї хвороби.

Сертифікати видаватимуть обовʼязково тим, хто вакцинувався однією з чотирьох зареєстрованих у Євросоюзі вакцин: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. При цьому кожна держава ЄС чи Шенгену матиме змогу видавати сертифікати для вакцин, рекомендованих ВООЗ, або ж допущених до використання в окремих країнах обʼєднання.

Як негативні визнаватимуться лише ПЛР-тести та тести антиген. Наявність імунітету можна буде підтвердити лише позитивним ПЛР-тестом. Ковідний сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після такого позитивного результату і діятиме він 180 днів.

COVID-сертифікати ЄС будуть безкоштовними. Їх можна буде отримати як у електронній, так і в паперовій формі. Головним їхнім елементом буде QR-код, за допомогою якого перевірятиметься автентичність сертифікату. Передбачається й визнання сертифікатів, які видаватимуть треті країни, якщо вони відповідатимуть критеріям європейських сертифікатів.