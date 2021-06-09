Европарламент согласовал введение COVID-паспортов

Европарламент согласовал введение COVID-сертификатов, которые должны поспособствовать свободному движению между странами Евросоюза и Шенгенской зоны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теперь эти регламенты еще предстоит окончательно утвердить Совету ЕС. Сертификаты начнут действовать во всех странах Евросоюза и Шенгенской зоны с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.

Сертификаты будут подтверждать вакцинацию против коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или же наличие иммунитета к этой болезни.

Сертификаты будут выдавать обязательно тем, кто вакцинировался одной из четырех зарегистрированных в Евросоюзе вакцин: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом каждое государство ЕС или Шенгена сможет выдавать сертификаты для вакцин, рекомендованных ВОЗ или допущенных к использованию в отдельных странах объединения.

Как негативные будут признаваться только ПЦР-тесты и тесты на антиген. Наличие иммунитета можно будет подтвердить только ПЦР-тестом. Сертификат будут выдавать не ранее, чем через 11 дней после такого положительного результата, и действовать он будет 180 дней.

COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными. Их можно будет получить как в электронной, так и в бумажной форме. Главным их элементом будет QR-код, с помощью которого будет проверяться подлинность сертификата. Предусматривается и признание сертификатов, которые будут выдавать третьи страны, если они будут соответствовать критериям европейских сертификатов.