Семь стран-членов ЕС начали использование цифровых сертификатов вакцинации

Семь стран-членов ЕС с 1 июня начали выдавать тем, кто полностью завершил вакцинацию от коронавируса, цифровые сертификаты.
Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.
Первыми к этой инициативе присоединились Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Постепенно выдачу сертификатов вакцинации начнут и другие страны, которые хотят проверить системы проверки этих документов.
Сейчас введение сертификатов вакцинации будет добровольным, но с 1 июля документ станет обязательным для всех стран. Его цель — значительно упростить путешествия внутри Евросоюза без необходимости сдавать тесты или сидеть на карантине.
- Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить паспорта вакцинации в Украине с 1 июля.
- Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, получивших прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них — вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm и Sinovac. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в этом перечне нет.