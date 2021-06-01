Семь стран-членов ЕС начали использование цифровых сертификатов вакцинации

Семь стран-членов ЕС с 1 июня начали выдавать тем, кто полностью завершил вакцинацию от коронавируса, цифровые сертификаты.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

Первыми к этой инициативе присоединились Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Постепенно выдачу сертификатов вакцинации начнут и другие страны, которые хотят проверить системы проверки этих документов.