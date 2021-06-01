Сім країн-членів ЄС почали використовувати цифрові сертифікати вакцинації

Сім країн-членів ЄС з 1 червня почали видавати тим, хто повністю завершив вакцинацію від коронавірусу, цифрові сертифікати.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Першими до цієї ініціативи долучилися Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Поступово видачу сертифікатів вакцинації розпочнуть також інші країни, які хочуть протестувати системи перевірки цих документів.