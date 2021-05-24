У Мінцифри обіцяють запустити «паспорти вакцинації» в Україні синхронно з ЄС

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити «паспорти вакцинації» в Україні з 1 липня.
Про це йшлося на нараді в Офісі президента.
Як зазначив міністр Михайло Федоров, це поки попередня дата. Але процес запуску сертифікатів синхронізують з Європейським Союзом.
Також очільник Кабміну Денис Шмигаль доповів, що через додаток «Дія» на вакцинацію записалися 500 тисяч людей. Зараз вакцинують тих, хто старше 65 років.
- Нагадаємо, що Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» серед них немає.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.