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«Безвиз как в старые добрые времена». Дания открыла границы для украинцев

Автор:
София Телишевская
Дата:
«Безвиз как в старые добрые времена». Дания открыла границы для украинцев

Nick Karvounis / Unsplash

С 17 июля Дания относит Украину к странам «желтой» зоны по распространению коронавируса. Поэтому украинцы смогут въезжать туда с туристической целью и без полной вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые добрые времена», — написал Кулеба.

Министр отметил, что въезд в Данию возможен с отрицательным тестом на коронавирус (ПЦР-тестом или тестом на антиген) и тестом по прибытии. Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

В то же время люди, которые полностью вакцинировались препаратами, утвержденными в ЕС, могут въезжать в Данию без каких-либо ограничений, если у них есть COVID-сертификат европейского образца.

  • В свою очередь, Германия разрешила украинцам с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.
  • Хорватия также упростила условия въезда для украинских туристов. Теперь украинцы могут совершить поездку в Хорватию без необходимости доказывать или обосновывать причины поездки, если они соответствуют эпидемиологическим условиям въезда в страну и могут предоставить один из документов, подтверждающий, что турист здоров.