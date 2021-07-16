«Безвіз як у старі добрі часи». Данія відкрила кордони для українців

З 17 липня Данія відносить Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Тому українці зможуть в’їжджати туди з туристичною метою та без повної вакцинації.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі добрі часи», — написав Кулеба.
Міністр наголосив, що в’їзд в Данію можливий з негативним тестом на коронавірус (ПЛР-тестом або тестом на антиген) та тестом після прибуття. Якщо людина подорожує літаком, то другий тест можна здати безкоштовно одразу в аеропорту.
Водночас люди, які повністю вакцинувалися препаратами, затвердженими в ЄС, можуть в’їжджати в Данію без будь-яких обмежень, якщо вони мають COVID-сертифікат європейського зразка.
- Своєю чергою, Німеччина дозволила українцям з 18 липня безперешкодно вʼїжджати на свою територію.
- Хорватія також спростила умови вʼїзду для українських туристів. Тепер українці можуть здійснити поїздку до Хорватії без необхідності доводити або обґрунтовувати свої причини поїздки, якщо вони відповідають епідеміологічним умовам вʼїзду в країну та можуть надати один з документів, що підтверджує, що турист здоровий.